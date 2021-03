En video: Balacera dentro de una casa en Nueva York deja un sospechoso muerto y dos policías heridos

La víctima y los policías platicaban sobre las opciones de ella, como ir a casa de su hermana, y sobre si había visto o tenía acceso a las armas de fuego del hombre, cuando se escucha a la mujer que dice: "Oh, está llegando. Ese es él".

Ambos agentes, no obstante, no dejaron de disparar de vuelta. El sospechoso murió en el lugar de los hechos. Y la mujer no resultó herida.