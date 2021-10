Fetty Way, de 30 años, nació en Paterson, Nueva Jersey, saltó a la fama con su sencillo de 2014 "Trap Queen", en el que canta y rapea sobre cocinar drogas con un compañero. El New York Times lo describió una vez como "brillante, aullante y casi caprichoso". Lanzó un nuevo mixtape llamado "The Butterfly Effect" la semana pasada.