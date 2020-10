Alexandria Ocasio-Cortez se refiere a Trump como un "hijo de p*@%" durante entrevista con Vanity Fair

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez se refirió al presidente Donald Trump como un "hijo de p*@%" durante una entrevista con la revista Vanity Fair. El intercambio tuvo lugar justo después de que la investigación del New York Times sobre el pago de impuestos del presidente hubiera salido a la luz.

"Estas son las mismas personas que dicen que no podemos tener universidades públicas gratuitas porque no hay dinero (...) cuando estos hijos de p*** sólo pagan 750 dólares al año en impuestos", dijo AOC, refiriéndose al artículo del Times que señala que Trump no pagó impuestos en diez de los 15 años anteriores a su candidatura.