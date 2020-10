Sin importar el estatus, inmigrantes pueden recibir ayuda para pagar la renta y los servicios públicos en Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte.- Un nuevo programa de ayuda en el pago del alquiler y los servicios públicos busca evitar el desalojo de aquellas familias afectadas por los impactos financieros de la pandemia. El Programa de Oportunidades de Vivienda y Prevención de Desalojos de Carolina del Norte, conocido como HOPE, no contaría como carga pública y estaría disponible para todos los habitantes del estado, sin importar el estatus migratorio.

Debe tener ingresos menores al 80% del ingreso medio en su área. Debió haber sido afectado económicamente por el coronavirus, por ejemplo, si ha perdido horas, clientes en su negocio o su trabajo. Además, tiene que ser una persona que renta su casa o apartamento, no es para los dueños de casas.

No, el estatus migratorio no importa. Cualquier persona puede aplicar. Ellos piden una identificación del Gobierno, pero hemos conocido que sí aceptan las identificaciones de otros países. Si tiene un pasaporte de su país, puede aplicar. La gente puede usar este programa con confianza. No va a causar problemas en el futuro con un trámite.