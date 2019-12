Senador de Carolina del Norte pide demandar a Nueva York por enviar indigentes al estado

Lo anterior proviene de un informe de investigación del Washington Post que revela que “NY ha enviado familias locales sin hogar a 373 ciudades de todo el país con un año completo de alquiler en sus bolsillos como parte del ‘Programa especial de asistencia única’ del alcalde Bill de Blasio”; donde además indican: “Por lo general, la ciudad receptora no sabe nada al respecto”.

1.Familias con niños: deben haber estado en un refugio durante al menos 90 días.

2.Adultos solteros y familias adultas: haber estado en refugio durante 90 días de los últimos 365 días.

3.Estar trabajando y / o tener ingresos suficientes para realizar futuros pagos de alquiler basados en un alquiler que no exceda el 50% del ingreso familiar. Los ingresos incluyen empleo o SSI, SSD, etc.

4.Si se muda dentro de la ciudad de Nueva York (solo), no debe ser elegible para ningún subsidio de alquiler federal, estatal o de la ciudad.