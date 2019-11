Madre hispana denuncia la violación a sus dos hijas por parte de su expareja sentimental

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.-Una madre hispana desesperada, pide ayuda de la comunidad latina en los Estados Unidos para localizar a quien, de acuerdo con una orden judicial, abusó sexualmente de sus dos hijas en Carolina del Norte.

Araceli Montes es una madre de familia mexicana que ha decidido sacar a la luz una terrible situación en aras de hacer justicia para sus hijas y para que nadie más pase por lo mismo. “Yo estoy tratando de buscar justicia para mis hijas, ellas fueron abusadas sexualmente hace más o menos año y medio, por el hombre que las crió, que es el único padre que conocen”.

De acuerdo con el relato de la Sra. Montes, Francisco Figueroa Ramírez, fue su pareja por varios años y tuvo un hijo con él. “Era el hombre perfecto, amoroso, protector, incluso él les enseñó a escribir español a mis hijas”, relata la madre fuera de cámara a Univision.

Aunque no es el padre biológico de las menores, ellas crecieron a su lado, presuntamente seguras, hasta que su madre comenzó a sentir algo diferente. “Creo que el instinto de madre, empecé a mirar cambios en ellas, cosas que no hacían antes, cosas que él no les permitía antes”, relata la madre mexicana.

“Él me pedía hacer algo para que yo pudiera tener un juguete, o una bolsa de papas, o dulces o algo”, revela una de las menores afectadas, de la cual mantendremos su identidad oculta.

Araceli asegura que muchas veces preguntó a sus hijas las razones de su cambio, les preguntó incluso si su pareja las había tocado, pero ellas lo negaban. “Si yo nop hubiera sentido lo que yo sentía porque es algo que no puedo explicar, nunca me hubiera dado cuenta”, indica Araceli.

Una de las víctimas asegura que ella ni siquiera sabía que lo que su padrastro le estaba haciendo era innapropiado y que él le pidió no hablar. “Por que él me dijo no decirle a nadie y de alguna manera me asustó”.

Cuando la Sra. Montes confirmó que Francisco Figueroa Ramírez había abusado de sus dos hijas decidió llevarlas al hospital donde les realizarían exámenes.

Figueroa negaba haberlas abusado, e incluso acudió al hospital seguro que los doctores no encontrarían pruebas de abuso en las menores, pero entonces, las menores revelaron algo aún más fuerte. “Mientras estaban en espera de que nos dejaran ir”, indica la Sra. Montes, “ellas me preguntaron y ¿cómo se da uno cuenta si fuimos abusadas, cómo se dan cuenta los doctores?, entonces les expliqué de la virginidad y ellas me dijeron: ‘pero entonces no nos van a encontrar nada, por que él lo hizo por donde hacemos popó’.”

La Sra Montes entonces no tuvo ninguna duda de que Figueroa había abusado de sus hijas. “A mi me había hecho lo mismo y no tuve ninguna duda”, relata la Sra. Montes con lágrimas en los ojos “Ahora sé porque estás tan seguro de que no va a salir nada”.

Con las pruebas necesarias, esta madre de familia levantó las denuncia correspondiente y luego buscó ayuda de Univision para hacer el caso público. Contactamos al Consulado de México quien recibió a Araceli con una de sus hijas para brindarles asesoría y apoyo.

“Los primeros pasos son denunciarlo, es muy importante denunciar y salir fuera de peligro de esa situación”, indica Adriana Villareal Buenfil, Cónsul Departamento de Protección del Consulado de México en Las Carolinas. “Segundo, los invitamos a que vengan aquí al consulado para que nosotros podamos apoyarlos con recursos, que son organizaciones con las que trabajamos mano a mano, también con abogados, que pueden ofrecer la asesoría legal”.

La Sra. Montes, asegura que además de sus hijas, 5 mujeres más han reportado haber sido víctimas de Francisco Figueroa Ramírez, mismas que aún están analizando si realizarán la denuncia penal correspondiente.

En tanto, esta madre de familia, ha recibido el apoyo del Consulado de México, que no solamente le ayudaron a realizar una demanda en la PGR, sino que además le brindarán asesoría por parte de un abogado de lo familiar para que le ayude a tramitar la custodia del menor, así como el servicio de un abogado de inmigración para probablemente solicitar una visa “U” por ser víctima de violencia y que en el futuro, pudiera llevarla a la ciudadanía.