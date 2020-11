No importa el estatus migratorio, esto debe saber sobre la ayuda del programa Hope en Carolina del Norte

El Programa de Oportunidades de Vivienda y Prevención de Desalojos de Carolina del Norte, conocido como Hope, no contaría como carga pública y estaría disponible para todos los habitantes del estado, sin importar el estatus migratorio.

El solicitante debe vivir en una vivienda alquilada. No aplica para los dueños de casas.

📌 ¿El estatus migratorio es un impedimento para aplicar?

- No, el estatus migratorio no importa. Cualquier persona puede aplicar. Las personas pueden usar este programa con confianza. No va a causar problemas en el futuro con algún trámite.