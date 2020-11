Madre hispana muere por coronavirus tres meses después de reencontrarse con su hija que no veía en 19 años

"Yo pensé que se iba a curar, pero desgraciadamente se nos fue. Los doctores no pudieron hacer nada", confesó Trejo a Univision 40.

La muerte de Virginia no sólo embarga de dolor y desconsuelo a su esposo. Griselda Mendoza Santos, una de sus hijas, tenía 19 años sin ver a su mamá, y hace tan sólo unos tres meses pudieron reencontrarse de nuevo.

Tras la dolorosa y repentina muerte de su esposa, Trejo compartió con Univision una importante reflexión: "antes yo no usaba (mascarillas). Cuando estaba en el trabajo siempre me quitaba el tapabocas, hasta que después me tocó la enfermedad", dijo.