Hombre armado con un cuchillo interrumpe servicio religioso en Carolina del Norte

Tony Underwood, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado Union, dijo a Associated Press que el hombre vive a unos 200 metros de distancia de la iglesia, y tanto este domingo, como en ocasiones anteriores, había gritado obscenidades a los miembros de la congregación.

"No sabemos exactamente por qué estaba molesto el caballero. Creemos que fue por el ruido, pero no estamos seguros exactamente", dijo Underwood a Associated Press.