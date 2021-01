Muere hispano en cárcel de Carolina del Norte que debía recibir diálisis y su madre pide justicia

“Yo no voy a parar hasta que se haga justicia. Pido que les caiga todo el peso de la ley", dijo María Cruz, madre de Eric Cruz, quien murió el pasado 19 de enero en la Cárcel del Condado de Johnston.

María alega que los oficiales presuntamente cometieron negligencia al no suministrar los medicamentos ni la diálisis que su hijo requería. Eric además habría sido golpeado por agentes del orden, recalcó.

“Él me platicó que los policías lo empezaron a golpear cuando lo arrestaron. Me duele mucho la cabeza y tengo muchos golpes en la cara, él me dijo”, confesó.