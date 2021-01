Hispano que creía ser ciudadano afronta la deportación por una ley que afectaría a inmigrantes

La ley de nacionalidad de 1940 impedía que los estadounidenses dieran la ciudadanía a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Los progenitores de Kelvin nunca se casaron y el padre, nacido en EEUU, falleció. Debido a esto Silva no pudo obtener su ciudanía y aunque la ley evolucionó en 2001, esta no es retroactiva.

“Bajo la nueva ley que fue promulgada en 2001, 'The child citizenship act', se elimina esa regla discriminatoria. 'The guyer rule' desafortunadamente no es retroactiva, si lo fuera Kelvin no estaría en esta situación”, agregó la abogada.