Brote de salmonela vinculado a cebollas contaminadas se expande a Carolina del Norte

Según compartió la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la empresa Thomson International Inc., con sede en Bakersfield, California, notificó que retirará todas las variedades de cebolla que pudieron haber estado en contacto con las cebollas rojas potencialmente contaminadas. Los alimentos fueron distribuidos alrededor del país desde el 1 de mayo hasta el presente, indicó la FDA.

De acuerdo a la FDA, las cebollas se distribuyeron a mayoristas, restaurantes y tiendas minoristas, bajo las marcas: Thomson Premium, TLC Thomson International, Tender Loving Care, El Competitor, Hartley’s Best, Onions 52, Majestic, Imperial Fresh, Kroger, Utah Onions y Food Lion.

"No coma cebollas rojas, blancas, amarillas o dulces", advierte la FDA

La FDA recomienda a consumidores, restaurantes y minoristas no "comer, vender o servir cebollas rojas, blancas, amarillas o dulces de Thomson International", o productos que contengan dichas cebollas. Si no tiene la manera de conocer la procedencia de estos vegetales, "no debe comerla, venderla, ni servirla, y debe tirarla", enfatizaron.