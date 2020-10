Artista crea tatuajes para transformar la vida de pacientes con cáncer en Carolina del Norte

"Desde mi primer tatuaje supe que esto es lo que debería hacer con mi vida", confesó Lacourte al medio local Wect. La egresada del 'Columbus College of Art and Design' ejerce sus funciones todos los días entre la medicina y el arte, creando tatuajes de pezones en 3D para sobrevivientes del cáncer de seno, además de especializarse en el camuflaje de cicatrices.

"Entiendo cuánto peso puede tener una cicatriz, a veces no te das cuenta de lo que hace emocionalmente hasta que puedes tener una alternativa que te ayude a ocultarla", comentó la artista.



"Por mucho que me gusta hacer esto por la gente, me encantaría no tener que volver a hacerlo nunca más, si eso significa que nadie más tendrá cáncer", agregó Lacourte.