Así se utiliza la VPN, una herramienta clave para los cubanos que quieran aplicar al parole humanitario

“Es un equipo que te permite trasladar tu navegación a otro país, donde el contenido que quieres tener acceso no está bloqueado. Es decir, si yo me encuentro dentro de Cuba y quiero tener acceso a una página web que el gobierno cubano tiene bloqueada, yo prendo mi VPN y virtualmente me estoy trasladando a otro país donde ese contenido no está bloqueado”, dice Melanio Escobar, de la ONG Redes de Ayuda.