Confusión y largas filas en un centro de vacunación de FEMA en Miami-Dade: esto es lo que ocurrió

Cientos de personas que aún no son elegibles para vacunarse llegaron allí, pensando que podrían hacerlo y les dijeron que no.

Incluso la senadora estatal Annette Tadeo dijo en su cuenta de Twitter que hoy domingo harían lo mismo, pero no eso no ocurrió.

Una persona expresó que era “muy triste” la situación. “Que no nos dejen al grupo que estamos acá, más de 100 personas esperando desde las 7:00 am con frío, calor, con hambre y que no nos den la vacunas que sobran. Están diciendo que no, que no va a sobrar ninguna vacuna”, contó.