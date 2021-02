Senadora estatal de Florida rechaza amenazas de DeSantis de no repartir la vacuna en zona donde lo critican

La senadora estatal demócrata Annette Taddeo se refirió este miércoles a los comentarios del gobernador Ron DeSantis, en los que amenazaba con no repartir la vacuna contra el coronavirus en un condado en el que algunos servidores públicos lo criticaron.

“¿Cómo es posible que va a castigar a ciertas áreas que lo critican porque no tiene suficientes vacunas, o porque son áreas que no votaron por él? Cuando uno sale electo es para todas las personas. Lo que él está haciendo es lo que hacen en lugares como Cuba o Venezuela, no en los Estados Unidos”, dijo Taddeo.