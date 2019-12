Pastor a feligreses indocumentados: si asisten a evento de Trump no serán deportados

La congregación tiene como miembros a un gran número de inmigrantes indocumentados, pero Maldonado les aseguró que si quieren asistir no correrán riesgo de ser deportados.



“Les dijimos es que no necesariamente necesitas ser un ciudadano americano para asistir, no que no necesariamente tiene que ser documentado”, comentó Sandy Pineda, abogada de la iglesia El Rey Jesús.