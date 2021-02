Maestros de Broward protestan por medida que los obliga regresar a las escuelas

También los maestros que manifestaron en la caravana que recorrió algunas zonas de Broward, dijeron que el rendimiento de los alumnos depende de ellos y no de estar en el salón físicamente.

“Esto no es justo para el 70% de la población de estudiantes que dicen que quieren seguir estando a distancia, los maestros no están fallando a los estudiantes y los estudiantes no sienten que dependen de ello, pero nuestro superintendente ha optado por cambiar de modalidad”, comentó Fusco.