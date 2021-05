“No formen largas filas en las estaciones de gasolina”: pide la comisionada de agricultura de Florida

La comisionada de agricultura de Florida pidió a los residentes no acumular gasolina y aseguró que el combustible está llegando al estado, a través de embarcaciones fluviales.

“ Lo más importante es que no entren en pánico, por comprar gasolina no acumulan la gasolina y no formen largas filas en las estaciones de gasolina porque la gasolina se sigue moviendo en todo el estado”.