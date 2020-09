Por qué evitar que exconvictos de Florida puedan votar puede ser una ventaja para los republicanos en las elecciones

La Corte Federal de Apelaciones del Distrito 11 de Atlanta, Georgia determinó el 11 de septiembre que los exconvictos en Florida que deban multas o tengan costos judiciales pendientes no podrán registrarse para votar , aunque no posean medios para pagar .

Esta decisión ha sido analizada por Ari Berman, redactor principal en Mother Jones y autor de "Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America", quien en entrevista con DemocracyNow dijo que los republicanos están llevando a cabo un ataque a nivel nacional contra los derechos de voto con el objetivo de mantener en el poder a una minoría blanca cada vez más pequeña.