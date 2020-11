Marco Rubio justifica que Trump use herramientas legales para impugnar elecciones

Rubio declaró que un amplio porcentaje del electorado republicano no considera que las elecciones hayan sido libres y justas, aunque basó esta afirmación en la percepción de la gente.

“El hecho de que el 70% de los republicanos no crea que las elecciones de 2020 fueron libres y justas, eso debería preocupar a todos”, dijo Rubio en un video .

Arremete contra Biden y los medios

Dijo que Biden había criticado los mítines de Trump y ahora, según su apreciación, no tiene problemas para que sus partidarios celebren mítines, aunque no comentó que se ha visto que los simpatizantes usan mascarillas, a diferencia de los mítines de Trump, en donde mucha gente no las usaba.