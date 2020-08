¿Logrará Kamala Harris movilizar el voto demócrata rumbo a noviembre?

Debate vicepresidencial

Florida estado decisivo en las elecciones

“Nos encantaría. Hay una gran diferencia entre la campaña de Biden y la campaña de Trump, […] Esto no es un chiste, esto es un virus de verdad y hemos perdido muchas vidas por tener un mandatario que no la ha puesto atención a esto. Poner la vida de personas en riesgo, porque vino varia gente a eventos de campañas, eso no es liderazgo. Liderazgo es las decisiones difíciles y es lo que está haciendo Biden que no está arriesgando la vida de nuestra gente. Si es posible (ir a la Florida con medidas se seguridad) estoy segura que lo harán”, respondió la senadora.