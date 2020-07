"Está desesperado por hablar de otras cosas": senadora Annette Taddeo critica la orden de Trump para no contar hispanos del Censo

"Mi administración no apoyará la representación del Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno", indicó Trump en un comunicado. "Así como no le damos poder político a las personas que están aquí temporalmente, no debemos darle poder político a las personas que no deberían estar aquí en absoluto".