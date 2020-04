Habitantes de Florida le mandan un claro mensaje a Ron DeSantis, según una nueva encuesta

Una nueva encuesta detalla que tres de cada cuatro votantes de Florida no quieren reabrir la economía del estado a menos que los expertos en salud pública digan lo contrario.

La gran mayoría de los encuestados también piensa que todos deberían usar máscaras faciales dentro de las tiendas como protección contra el coronavirus , las escuelas deberían permanecer cerradas y que los gobernadores, no el presidente Donald Trump , deberían decidir cuándo levantar las órdenes de quedarse en casa.

La encuesta sugiere que la mayoría de las personas no están listas para que se reabra en su totalidad el estado. Aún más el 72% de los votantes registrados, incluida la mayoría de los republicanos, indican que las órdenes de quedarse en casa no deben levantarse a fin de mes.

El razonamiento detrás de esto es que la gente no cree que la amenaza del coronavirus disminuya pronto. Cerca de ocho de cada 10 están preocupados de que ellos o alguien que conocen estén infectados. La mitad de los encuestados piensa que la crisis durará unos meses más y el 26% dijo que no terminará en un año. La mayoría de las personas está escuchando a los expertos y no a Trump.