En Florida siguen expectantes la amenaza de Trump de quitarle la Convención Republicana a Carolina del Norte

Trump, quien comenzó el Día de los Caídos con un encontronazo en Twitter con el gobernador, luego se retractó y dijo no tener interés en trasladar el evento, muchos en Florida saltaron ante la posibilidad de que el evento terminara realizándose en el estado, el que el presidente tiene registrado como su domicilio.

"No tengo ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana a Doral en Miami", tuiteó Trump, "como lo informan falsamente las noticias falsas @nytimes para provocar problemas. El salón de baile no es lo suficientemente grande y me gustaría quedarme en Carolina del Norte, cuyo gobierno todavía sigue en ánimo de cierre e incapaz de garantizar que para agosto nos dejarán entrar..."