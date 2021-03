¿Estás esperando tu tercer cheque de 1,400 dólares del estímulo? Así puedes saber dónde está

Si eres una de las millones de personas que aún no han recibido su cheque del estímulo económico , quizá el IRS ya te ha enviado el cheque o una tarjeta débito prepagada.

De acuerdo con una con la vocera del IRS, Alejandra Castro, es muy importante que los contribuyentes revisen sus buzones de correo durante los próximos días, y que se cercioren de no botar ningún sobre antes de revisarlo.

“Muchas de las personas que no han recibido el estímulo, o tienen deudas, o no tienen una cuenta registrada, las cuales son las mayores razones por las que no les está llegando”, dijo Barceló.