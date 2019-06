Comienzan a distribuirse las solicitudes para renta asequible en Miami: esto es lo que debes saber

Este 10 de junio a las 9:00 AM comenzaron a distribuirse las planillas para el nuevo proyecto de renta asequible en Miami, que podría darle acceso a alquilar un apartamento, a personas que actualmente no pueden permitírselo, por los altos costos que existen actualmente en la ciudad. En las solicitudes se debe demostrar que se cuenta con el dinero mensual para pagarlo.

"No es que necesite ayuda, sino pagar una renta moderada. Son $700 y pico lo que hay que pagar, pero yo no soy discapacitada, soy retirada. El problema es que mi retiro es bastante regular, aunque tengo hijos que me pueden ayudar”, comentó una señora que se encontraba desde primeras horas de la mañana, esperando su formulario.