Alcalde de Hialeah ordena a la policía no multar a los restaurantes que abran sus comedores

"Yo no estoy diciendo si abrir o no abrir, la ciudad de Hialeah no va a enforzar un capricho del alcalde Giménez, él tiene derecho de enfozar y yo no estoy de acuerdo", explicó el alcalde Carlos Hernández. Sin embargo, aclaró que el condado de Miami-Dade sí puede cerrar o multar a quienes no cumplan sus normas.