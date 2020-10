"Ya no están para saborear esa victoria": Hispano abre su negocio de comida mexicana en medio de la pandemia

Para lograrlo David Ortiz, trabajó por años en la construcción hasta que pudo ahorrar el dinero necesario para comprar su negocio , pero no la pudo establecer.

"La razón que no lo podía abrir es porque Pomona no daba el permiso, pero ahora de que empezó la pandemia es necesario comer afuera, por el Covid la gente tiene que alimentarse y consumir al aire libre"

"Es muy doloroso porque yo quisiera compartir logros y metas con mi papá y mi hermano para que ellos pudieran saber de lo que se está cumpliendo. Pero ellos no están aquí y es un dolor muy grande no poder compartirlo y pensar en el futuro en las metas que teníamos puestas y que ya no estan ellos para saborear y saber de esa victoria"