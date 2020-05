“Una nunca sabe qué es lo que va a pasar”: la lucha de las madres campesinas en tiempos del coronavirus

Miedo a perder los trabajos



Un problema es que el inmigrante indocumentado no puede cobrar un seguro de desempleo. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), la agencia que decide quién tiene derecho al seguro de desempleo, los trabajadores indocumentados no cumplen con el requisito de estar "disponibles para trabajar" porque no son legalmente elegibles para hacerlo.