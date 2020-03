“Somos los más vulnerables, los menos vistos”: agricultores no paran en época de coronavirus

“Creo que somos los más vulnerables, los menos vistos” , dijo a Univision Los Ángeles Juan Guerrero, quien trabaja cosechando las frutas y verduras que hoy millones de consumidores compran en los supermercados de forma excesiva. Él, al igual que otros trabajadores del campo, no puede darse el lujo de quedarse en su casa en los tiempos de la pandemia.

“Sabemos que las personas que nos están proveyendo la comida necesitan los mismos derechos que los demás” , dijo la vocera de la Organización Alquimia Global, Roxana Damas. Asegura que en estos momentos no hay claridad sobre los derechos de los jornaleros en tiempos del coronavirus.

Miedo a perder los trabajos



Un problema es que el inmigrante indocumentado no puede cobrar un seguro de desempleo. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), la agencia que decide quién tiene derecho al seguro de desempleo, los trabajadores indocumentados no cumplen con el requisito de estar "disponibles para trabajar" porque no son legalmente elegibles para hacerlo.