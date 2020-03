"Aunque uno se sienta enfermo, uno sigue yendo (a trabajar)": ser campesino en tiempos del coronavirus en Estados Unidos

Uno de los sectores más vulnerables a los efectos económicos y propensos a la falta de atención oportuna, debido al coronavirus , es el de los campesinos en Estados Unidos. Según le dijeron algunos de estos trabajadores a Univision Noticias, no tienen las herramientas necesarias para saber cómo reaccionar ante un posible contagio o cómo reconocer los síntomas y no confundirlos.

"Nos dijeron que si alguno de los compañeros llegaba con síntomas (de covid-19) era mejor no presentarse ", cuenta Artemio Cocinio.

Y es que para estos trabajadores del campo no es tan fácil tomar la decisión de dejar de laborar por tener fiebre. Porque, según cuentan, así se enfermen tienen que cumplir con sus obligaciones, de lo contrario no van a recibir una paga .

" Mucha gente en el campo, aunque a veces se sientan enfermas, siguen yendo ", cuenta Marcelina Ruíz. Además, los líderes campesinos explican que no hablar inglés es una barrera muy grande para atender las recomendaciones y decisiones de las autoridades en el estado dorado.

Miedo a perder los trabajos

Un problema es que el inmigrante indocumentado no puede cobrar un seguro de desempleo. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), la agencia que decide quién tiene derecho al seguro de desempleo, los trabajadores indocumentados no están "disponibles para trabajar" porque no son legalmente elegibles para trabajar.