Jill Biden sugirió que Amanda Gorman, poeta de Los Ángeles, declamara en la inauguración presidencial

Los Ángeles, CA - Un días después de la investidura del presidente Joe Biden , una de las figuras que más ha cautivado la atención es la joven poeta de Los Ángeles, Amanda Gorman , quien a través de sus palabras y cándida declamación expresó el sentimiento de millones de personas que vibraron con su poema "The Hill We Climb".

Jill Biden vio a Gorman durante una presentación en la Biblioteca del Congreso a fines de diciembre y sugirió que fuera ella la poetisa de la investidura presidencial. "No esperaba que a los 22 años que me confiaran tal honor", dijo Gorman en una entrevista con ABC. "También estaba intimidado al mismo tiempo. Sinceramente, tenía miedo de escribir un poema así. No estaba segura de poder hacer justicia, pero estoy muy contenta de haber dado lo mejor de mí y lo hice".