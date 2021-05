Suspenden temporalmente la orden de un juez de dar refugio a todos los indigentes de Skid Row

La súbita decisión del juez David O. Carter, del distrito Central de California , estableció fechas previstas por las cuales se deben ofrecer refugios a mujeres solteras y niños no acompañados en los próximos tres meses, además las familias deben tener un lugar donde vivir en los próximos cuatro meses y, además, que las personas indigentes en Skid Row deben tener la oportunidad de salir de las calles antes del 18 de octubre.

"He tenido excelentes conversaciones con el juez", dijo Garcetti, "obviamente, ese sería un ritmo sin precedentes, no solo para Los Ángeles, sino para cualquier lugar con personas sin hogar en Estados Unidos. Y quiero ser tan audaz y ambicioso como él, pero como dije, creo que muchos de nosotros sentimos que no se trata solo de llevar a la gente a un refugio, se trata de llevar a la gente a sus hogares".