"Si ella está peleando por su vida, ¿por qué yo no?": padre de la recién nacida que sobrevive a la muerte de su madre embarazada

"Ahora está respirando por ella misma, le quitaron el tubo de respirar y ya está abriendo los ojos, me reconoce mi vos, cuando yo hablo me busca ", dijo con mucha emoción Jaime a Univision 34 que su bebé le ha dado una lección de vida. " Solamente lo que digo es que estoy aquí, que la amo y que nunca la voy a dejar de mi lado" , dijo Jaime

Además, aseguró que su hija le ha dado la motivación para continuar a pesar de haber perdido a su esposa. "Se calma mucho la bebé y sabe que soy su papá. Ese momento me dio la energía para seguir porque la verdad estaba perdiendo poder, no podía ser fuerte, estaba débil, ya no tenía ganas para nada y viendo a ella que está peleando por su vida, me enseñó mi hija, la primera cosa que yo aprendí es seguir porque si ella está peleando por su vida, ¿por qué yo no?".