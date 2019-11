"Seguiremos luchando para dar nuestro aporte": jóvenes californianos defienden DACA

"Si nos quitan la oportunidad de contribuir, nuestras comunidades van a sentir nuestra ausencia", dijo Méndez de 29 años de edad. Aseguró que al inició llegó a Washington con miedo "porque no sabíamos que iba a pasar, tenía miedo que me arrestaran, pero tenía una llama por dentro y nos ayudó mucho la energía que sentiamos con todos". Sin embargo, sus miedos se disiparon cuando se encontró con personas receptivas que quería saber como apoyarlos en su lucha "una mujer me paró en la calle y me preguntó como podía ayudar" dijo Mendez, "tuvimos una conversación larga y fue muy genuina".