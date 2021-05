"Si no me hago a un lado, me atropella": conductor roba a vendedor de flores a plena luz del día

Para el vendedor de flores de origen Guatemalteco la experiencia lo dejó traumatizado y asustado, ya que ahora no sabe que esperar del próximo vehículo que se pare a comprar sus flores. Para él, la mujer, como todos lo que se acercaban a comprar sus flores son personas honestas, pero ahora no sabe qué pensar.

“Si no me hago a un lado, me atropella”, dijo el vendedor de flores describiendo los instantes en que la mujer arrancó su vehículo a toda velocidad con el afán de robarse cuatro ramos de flores que pudieron costarle la vida al trabajador informal.