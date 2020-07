“Me dijo que me iba a matar”: vendedor de flores queda inconsciente tras ataque con objeto de metal para robarle

"Me dijo que me iba a matar", dijo Sánchez quien quedó inconsciente tras recibir el primer golpe, sin embargo el agresor siguió pegándole en el piso. "Me siguió pegando, no le importó que estuviera inconsciente", aseguró Sánchez. Sin embargo, gracias a la intervención de buenos samaritanos el hombre pudo sobrevivir al ataque.