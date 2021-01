"Un problema institucional": reporte sobre las pandillas de agentes del Alguacil en Los Ángeles

El reporte “ 50 años de pandillas de oficiales en el departamentos del Alguacil del Condado de Los Ángeles ” de la Universidad de Loyola Marymount de Los Ángeles , señala que no hay ninguna otra agencia policial en la nación con “tantos subgrupos de oficiales que participan en actividades tipo pandilleriles por un periodo tan largo.”

¿Qué dijo el Alguacil?

El Departamento del Alguacil dijo que el informe de la Escuela de Leyes de de Loyola "no fue revisado por pares", apoyándose en "citas no-académicamente aceptables y acusaciones no probadas como base primaria para el contenido,” reportó el The Daily News.