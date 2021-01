Phan dijo que muchos de estos trabajadores "no están siendo compensados por el riesgo que están tomando todos los días", al tiempo, señalando que muchos no pueden "simplemente renunciar".

¿Qué pidió un concejal?

"Estamos tratando de ser sensibles a las realidades económicas de las pequeñas empresas, pero no podría dormir por la noche si no nos pidiera al menos que consideramos cuáles serían los impactos", dijo Bacerra sobre si la política se extendía para cubrir a esos otros trabajadores.

¿Cuántos ya se enfermaron?

Derrick Smith, del sindicato United Food and Commercial Workers, dijo al Voice of OC que aproximadamente 1,500 miembros de su sindicato se han enfermado con coronavius en el Condado de Orange, 90 de ellos en Santa Ana .

"Estoy seguro de que otras ciudades podrían seguir su ejemplo", dijo Smith. "He tenido conversaciones sobre esto con muchos líderes electos en el Condado de Orange y no he conseguido mucha resistencia política a ello".