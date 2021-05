El precio de estudiar: jóvenes adquieren deudas que se convierten en pesos por gran parte de sus vidas

“Es una nube negra que tengo que me sigue, que no me deja dormir a veces” , asegura José Quintero , un joven México-Americano que obtuvo una maestría en la Universidad de La Verne hace cuatro años.

En la mayoría de los casos, los padres no cuentan con el presupuesto para ayudarlos. “Creo que me moriría de la vergüenza pidiéndoles dinero que yo sé que ellos ocupaban para pagar la renta, para los biles, para mis hermanos”, asegura Quintero sobre la situación que vivían en su familia.

“Yo no les conté mucho sobre los préstamos a mis padres porque no quería que ellos se preocuparan por mí”, dijo Ortega.

Ortega cuenta que “es un sentimiento muy pesado sobre mis hombros porque como que te hubiera estado en pausa”. Por su parte Quintero asegura que “uno se queda estancado, uno dice ‘estoy haciendo mis pagos, he estado trabajando desde que salí de la maestría”, pero los sueños de finalizar la deuda son cada vez más difíciles pues durante los últimos meses “fue duro porque a mí me dejaron ir del trabajo entonces yo perdí mi ingreso mayor. Me veo en un túnel y no veo la luz”.