Joven californiana de padres indígenas y trabajadores del campo es aceptada en Harvard

"Nadie en esta comunidad ha podido lograr eso y me siento muy orgullosa y muy agradecida, y muy feliz porque nadie de aquí piensa que alguien de este lado del este del valle puede lograr algo así", dijo Elizabeth.

"Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no me sentía como que mis logros habían merecido atender una universidad así tan prestigiosa", dijo Elizabeth.