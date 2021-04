El Pomona Fairplex se convertirá en centro para niños inmigrantes no acompañados

La administración del presidente Joe Biden solicitó el uso del lugar para responder a la crisis de menores no acompañados que están llegando al país. El centro en Pomona será temporal mientras se realizan las operaciones pertinentes para reunificar a los menores con familiares o tutores.

"Como hija de inmigrantes y funcionaria pública de tantos residentes del condado que son inmigrantes, siento esta responsabilidad con fuerza. Es por eso que cuando la Casa Blanca me llamó, supe sin lugar a dudas que era nuestro momento de dar un paso al frente, como siempre lo hace el condado de Los Ángeles", dijo Solís en un comunicado.

Esta se convierte en la tercera instalación de este tipo en California. El centro de Convenciones en Long Beach también albergará niños migrantes así como el Centro de Convenciones de San Diego que comenzó a recibir niños inmigrantes no acompañados a finales de marzo. Además, otros centros similares se encuentran en Texas como parte de la política de la administracióon de Biden para atender a la población infantil que llega al país.

Aumentan los niños inmigrantes no acompañados

"Los niños no acompañados son cualquier joven que viene de todo el mundo, menor de edad, menor de 18 años, que llega a la frontera sin padre o tutor legal", dice Johansen-Méndez. "Al entrar a los Estados Unidos, casi todos llegan con la Patrulla Fronteriza y después de ser detenidos por muy poco tiempo con ellos pasan a albergues de niños. En esos albergues lo que hace el gobierno es que buscan a familiares, a padres, a abuelos, a personas que están ya dentro de Estados Unidos a quienes los pueden soltar".

De acuerdo con Johansen-Méndez "cada año llegan miles de jóvenes en esta situación y la gran mayoría ya están libres viviendo con sus familias por todo el país". Además, indicó que "los niños no acompañados han estado llegando a los Estados Unidos por décadas. Desde el 2014 subieron bastante los números y llegan miles: a veces 40 mil, 60 mil jóvenes no acompañados en un año. Así que esto no es nada raro".