"Mi hija es un milagro": entre aplausos, la bebé milagro sale del hospital en brazos de su papá

"Me da felicidad llevarla a casa 100% bien. Hay tanta gente rezando por mi hija que me da mucho orgullo. Yo sé que mi esposa está contenta sabiendo que ni mi hija ni yo estamos solos", dijo Jaime Álvarez a Univision Los Ángeles, sin ocultar su emoción. De acuerdo con los doctores, la bebé "es un gran hito, porque me dicen que técnicamente ella todavía no debería estar en este mundo", dijo el orgulloso papá. Reiterando que Adalyn es un bebé prematuro y considerando las circunstancias de su nacimiento, ella es un " milagro de dios".