Según el inventario de los detectives, los 6 rifles AR-15 incautados parecían ser completamente funcionales y cumplían con la definición de California de un rifle de asalto como se define en el Código Penal de California 30515. Además, uno de los rifles AR-15 no tenía un número de serie y no era registrado en el Departamento de Justicia de California. Los detectives también confirmaron que una de las pistolas semiautomáticas incautadas no tenía número de serie y tampoco estaba registrada. Ambas armas de fuego se consideran pistolas "fantasmas".