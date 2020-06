“Las chicas mexicanas no van a Harvard”: eso le dijeron, pero no hizo caso y acaba de obtener su doctorado

Pero todos sus sueños y esfuerzos estuvieron a punto de perderse cuando debió afrontar dos realidades en su vida. La primera, el ser indocumentada para el momento de graduarse en la secundaria le impedirían continuar sus estudios universitarios, y la segunda era que aun cuando pudiera llegar a Harvard, sus padres no tenían los recursos para pagar su educación en la prestigiosa universidad.

“Mis papás trabajaban en un restaurante y su salario no daba para pagar el monto de un año en la universidad”, dijo Gloria confesando que su padre en algún momento la llevó a una reunión de la universidad de Cambridge, Massachusetts pero le dijo: “Mija…pues esto no te lo puedo dar, esto es algo que no está en nuestras manos”, en ese momento la ahora doctora recuerda que se le partió en corazón al ver la impotencia de su padre.