¿Aceptarán nuevas aplicaciones para DACA tras la decisión de la Corte Suprema?, abogada explica

La decisión del máximo tribunal, de 5-4 a favor de mantener el programa, dictaminó que el gobierno de Donald Trump no puede proceder a poner fin a DACA .

Ramírez aclara que el tribunal máximo no decidió sobre la cuestión de fondo de DACA sino del modo como intentó ser suspendido el programa al decir que fue "arbitrario y caprichoso" , lo que significa que "en la misma decisión le dieron casi un borrón al presidente diciéndole 'si tomas esos pasos, tal vez pueda ser que la decisión de quitar el DACA pueda hacerse legalmente'".

Por el momento todas las personas que han sido amparadas por DACA pueden seguir haciendo uso de sus beneficios. "Mientras no haya ninún cambio, las personas que están protegidas pueden seguir renovando su permiso. Lo que no sabemos y no está muy claro es si personas que nunca han aplicado podrán aplicar por primera vez. Tenemos que esperar a ver que decisión toma la administración y qué pasos toma el departamento de Inmigración", aseguró Ramírez.