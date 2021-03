“No tengo espacio para disculpar a nadie”: piden justicia tras muerte de latina en choque con un Lamborghini

El conductor del Lamborghini fue descrito como un adolescente de 17 años y por ser menor de edad las autoridades no revelaron su identidad. Sin embargo, familiares y amigos de la víctima, insisten que la muerte de la joven no puede quedar en vano y aseguran que hasta que se haga justicia, todos los sábados tomarán la zona entre Bulevar Olympic y la Avenida Overland.

Un trágico accidente

La familia de Monique exige que la investigación sea extensa y que el joven conductor enfrente las consecuencias por sus actos. Además, abrieron una página de Go Fund Me, bajo el título: We Miss You MoeMoe, con la que buscan recaudar fondos para los gastos de su funeral y otros costos que deben cubrir tras la tragedia.