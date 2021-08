¿Debo esperar un pago retroactivo del crédito tributario por hijos? Esto dice un experto en California

" Hasta el momento no hay información de que el IRS vaya a efectuar pagos retroactivos", dijo Guamán a Univision34 Los Ángeles, aclarando que aquellos que no recibieron el primero pago no deben esperar un monto acumulado del primer y segundo desembolso del beneficio. El asesor recordó que, siendo el crédito por hijos un pago adelantado sobre un beneficio tributario futuro, el ente fiscal no va a realizar un proceso adicional.