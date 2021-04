¿A dónde se fue la lluvia?: advierten "calor intenso" con riesgos para la salud en el sur de California

Los vientos de Santa Ana, combinados con las intensas sequías y las altas temperatura, son un factor de riesgo para la región que aún no se recupera de la destructiva temporada de incendios de 2020 .

De acuerdo con NWS Los Ángeles, si bien no se trata de olas de calor , las temperaturas están elevándose fuera de temporada y ya registraron nuevos récords de temperatura el 19 de abril. Los expertos no descartan que nuevas marcas se reporten en las próximas horas, insistiendo que las condiciones pueden ser de riesgo para la vida humana, especialmente para las personas en zonas que mayor riesgo que no cuenten con aire acondicionado en sus viviendas.